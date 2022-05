Casilino Sky Park, sport e cultura sfiorando il cielo

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Fare sport, guardare uno spettacolo o semplicemente incontrare gli amici "sfiorando" il cielo, nell'abbraccio dei palazzi di uno dei quartieri periferici più popolati della Capitale, sul gigantesco tetto scoperto di un parcheggio multipiano in disuso: è in una "piazza" che non c'era e che ora è a disposizione della collettività il Casilino Sky Park, grande progetto di riqualificazione urbana che coniuga socialità, sport, cultura e street art inaugurato oggi nel V municipio di Roma, tra i quartieri Alessandrino, Centocelle, Torre Maura e Torre Spaccata, alla presenza del sindaco Gualtieri. Primo sky park italiano, ideato e realizzato da Fusolab, con il sostegno di IGT, in collaborazione con l'associazione a.DNA, LifeGate e IGD, il progetto aprirà ufficialmente il prossimo 2 giugno per offrire a prezzi accessibili (ma per alcune categorie è prevista l'esenzione completa) una serie di attività sportive e culturali, destinate soprattutto ai più giovani. Già a un primo colpo d'occhio, l'area è impressionante: se lo sguardo spazia verso la città che si apre tutta intorno, 'sotto i piedi' ci sono oltre 3800 mq completamente open air (al quarto piano di un parcheggio ora riqualificato, a ridosso di un centro commerciale), dotati di campi sportivi per praticare padel, pickleball, calcetto, street basket, pattinaggio, skateboard e parkour, di una palestra e zone dedicate alla ginnastica a corpo libero, crossfit e calisthenics, di spazi per didattica innovativa per i più piccoli (si pensa anche di accogliere i bambini seguiti dai centri sociali e quelli in arrivo dall'Ucraina), di un'arena estiva per spettacoli musicali e teatrali, cinema e presentazioni di libri, oltre ad aree per socialità, coworking, bar e ristoro. Ma il Casilino Sky Park promuove anche la street art, grazie alla partecipazione di Alice Pasquini, Giulio Vesprini e Uno, che hanno decorato le superfici. (ANSA).