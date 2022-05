Il Quarto Stato a Firenze, nel primo giorno 2.200 visitatori

(ANSA) - FIRENZE, 02 MAG - Sono stati 2.198 le persone che, il Primo Maggio, primo giorno di mostra dell'opera 'Il Quarto Stato' di Giuseppe Pellizza da Volpedo a Palazzo Vecchio hanno ammirato il monumentale dipinto nel Salone dei Cinquecento. Nel dettaglio, di questi 1.146 erano residenti entrati gratuitamente grazie alla Domenica metropolitana.

Come riporta una nota di Palazzo Vecchio il numero complessivo è in crescita rispetto al Primo Maggio 2019, quando gli ingressi furono 1.705 (+29%, pari a 439 visitatori in più).

"Nella giornata della Festa del lavoro - ha commentato il sindaco Dario Nardella - portare a Palazzo Vecchio una delle opere più conosciute e iconiche dell'arte mondiale ma anche con un profondo significato morale e sociale è stata una scelta vincente". (ANSA).