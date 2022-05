Ales Spa, De Simoni confermato presidente e ad

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - L'assemblea di Ales spa, società in house del ministero della Cultura, ha riconfermato in qualità di presidente e amministratore delegato Mario De Simoni, che ricoprirà l'incarico per un ulteriore triennio, fino al 2025.

Nella stessa seduta è stato approvato il bilancio di esercizio del 2021 e sono stati nominati i nuovi consiglieri: Silvia Ciucciovino, ordinaria di Diritto del lavoro all'Università Roma Tre, e Margherita Interlandi, prorettrice dell'Università di Cassino. La società, impegnata da oltre quindici anni in attività di supporto alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano - si legge in una nota - ha chiuso i conti con un utile di 3.869.987 euro dopo le imposte e un fatturato di 64.763.476 euro. Ales svolge una funzione di supporto agli uffici tecnico-amministrativi del Mic, è responsabile del programma Art Bonus e gestisce le Scuderie del Quirinale che, sotto la presidenza di Mario De Simoni, hanno ospitato alcune tra le mostre più importanti a livello nazionale e internazionale, tra cui la recente esposizione dedicata a Dante "Inferno" e la retrospettiva organizzata in occasione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio. (ANSA).