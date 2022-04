Su ponteggi Duomo Prato alla scoperta particolari di Donatello

(ANSA) - PRATO, 28 APR - Osservare le ghiande e le foglie di quercia che compongono i festoni scolpiti da Donatello o anche ammirare le eleganti sopracciglia di colore blu della Madonna e dei Santi presenti sulla raffinata 'robbiana' che si trova sopra il portone di ingresso: sono particolari eccezionali e poco noti della cattedrale di Prato che si trovano a qualche metro d'altezza e dunque troppo alti per poter essere apprezzati. Ma adesso, spiega una nota della Diocesi di Prato, grazie ai ponteggi montati per il restauro delle facciate del duomo, sarà possibile fare una visita davvero speciale. In accordo con la ditta Piacenti, incaricata di fare i lavori di restauro della cattedrale, ArteMìa e Prato Cultura hanno organizzato un ciclo di visite molto particolari.

"Insieme a noi sarà possibile salire su quei ponteggi ed osservare da vicino particolari altrimenti non visibili - spiegano i promotori dell'iniziativa - e non solo: saremo accompagnati dai restauratori della ditta Piacenti che, con competenza, ci racconteranno come stanno andando i lavori e a quali problematiche stanno cercando di porre rimedio".

La visita guidata, della durata di un'ora circa, ha un costo di 20 euro a persona, massimo otto partecipanti per volta con prenotazione obbligatoria, e si ripeterà ogni giovedì di maggio con due turni: il primo in partenza alle 18,30 e il secondo alle 19,30. (ANSA).