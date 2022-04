Fondazione Palazzo Strozzi, Morbidelli confermato presidente

(ANSA) - FIRENZE, 27 APR - Giuseppe Morbidelli, già in carica dal 2019, è stato confermato presidente della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze per il triennio 2022-2024. I nomi dei membri del nuovo consiglio d'amministrazione sono stati resi noti in una conferenza stampa a Firenze dal direttore generale dell'ente, Arturo Galansino. Il cda vede le riconferme come amministratori di Leonardo Ferragamo (che è anche presidente onorario della Fondazione) per la Regione Toscana, Aldo Cursano per la Camera di Commercio di Firenze, Giacomo Bei per il Comune di Firenze, Lionardo Ginori Lisci per la Fondazione Cr Firenze e Jacopo Mazzei per Intesa Sanpaolo. E' invece una new entry Andy Bianchedi, per il Comitato dei Partner di Palazzo Strozzi.

"Andy è una persona per noi molto importante - ha spiegato Galansino -, perché è il finanziatore dell'iniziativa Palazzo Strozzi Future Art, che ha visto Jr, ha visto la mostra sulle giovani artiste, e il 17 maggio vedrà l'apertura di Let's get digital". Secondo il direttore, "grazie al lavoro di squadra caratterizzato da grande fiducia e collaborazione tra il presidente Morbidelli e tutto il cda, quest'ultimo triennio ha rappresentato un periodo di straordinario successo per Palazzo Strozzi nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria". (ANSA).