Ferzan Ozpetek, sul set a ottobre per nuovo film

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Sarà "sul set probabilmente a ottobre" il nuovo film di Ferzan Ozpetek. A raccontarlo, il regista stesso all'ANSA, a margine della presentazione di "Fermo immagine", la mostra fotografica dedicata da Ozpetek a Venezia a cura di Giovanna Zabotti, che resterà fino al 27 maggio alla galleria La nuova pesa diretta da Simona Marchini a Roma. Il progetto è tratto da "Venetika", la videoinstallazione visibile fino al 30 aprile al Maxxi, ideata nel 2019 per la 58/a Biennale d'Arte di Venezia, in cui la città viene rappresentata come "una donna immersa nell'acqua" con il volto dell'attrice Kasia Smutniak, oggi "cristallizzato" a La nuova pesa in sette grandi opere fotografiche (scelte dallo stesso regista) e immagini inedite del backstage.

"Mi stupisco sempre, sarà la vecchiaia, ma sono tre anni che mi vengono in mente idee, progetti nuovi. Non solo riesco a realizzarli, ma sempre con successo - sorride Ozpetek - Ormai ho messo un taccuino sul comodino, perché le idee mi vengono durante la notte. Mi sveglio e le appunto per non dimenticarle al mattino".

Tra queste anche "un'app che uscirà tra un mese, tutta ideata da me", dice, "un nuovo libro" e "il nuovo film. La Warner voleva uscire per Natale, ma ho chiesto di posticipare il set a ottobre. Voglio passare l'estate in serenità e poi con la guerra non si sa che cosa accadrà. Siamo ancora in fase assolutamente di scrittura, ma lo girerò a Roma o comunque in Italia". (ANSA).