Le emozioni del ciclismo in foto al Forte di Bard

Con la mostra "The best of cycling 2021" il Forte di Bard omaggia il Giro d'Italia di ciclismo. Si tratta di un evento collaterale alla 15/a tappa del Giro 2022, la Rivarolo Canavese-Cogne, in programma il 22 maggio.

L'esposizione - allestita negli spazi delle Scuderie, dal 30 aprile al 31 luglio - presenta 60 scatti fra quelli che hanno partecipato all'ultima edizione del concorso organizzato da Roberto Bettini, il decano dei fotografi del ciclismo, che raccoglie le immagini più suggestive realizzati da professionisti di tutto il mondo nel corso delle competizioni ciclistiche della scorsa stagione conclusa: da Olimpiadi, Giro d'Italia, Tour de France fino alle gare di minor risalto.

Tra le oltre 200 immagini proposte da 78 fotografi di tutto il mondo è stata fatta una selezione: la foto vincitrice è quella dell'inglese Alex Whitehead scattata durante il Tour of Britain.

