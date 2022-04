Mostre: Ab umbra lumen, Galliani incontra Bibiena a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 20 APR - A Piacenza, all'interno di una chiesa barocca affrescata da Ferdinando Galli Bibiena, ha sede il Piccolo Museo della Poesia Chiesa di San Cristoforo, una realtà culturale unica che consente di toccare con mano la Poesia, collante di tutte le arti, e che dal 23 aprile al 24 settembre presenta la mostra 'Ab umbra lumen. Galliani incontra Bibiena', dialogo tra un maestro contemporaneo, Omar Galliani, e il maestro del quadraturismo barocco, Ferdinando Galli Bibiena, artefice dell'affresco della cupola.

Curato da Massimo Silvotti, ideatore e direttore generale del Museo, il progetto si configura come una sorta di bi-personale sui generis, in cui tutto si rovescia e moltiplica per il tramite di una grande pedana rifrangente che raddoppia i quadri e gli affreschi. Il percorso espositivo comprende una quindicina di opere di Omar Galliani, distribuite all'interno della Chiesa e negli attigui locali dell'Oratorio di San Cristoforo, sede della Biblioteca di Poesia contemporanea. Se nella Chiesa è presentata una selezione di grandi disegni su tavola, tra cui i tre inediti "Botanica della fede" (2022), "Litania del cuore" (2022) e "Oltre la croce" (2022), nella Biblioteca sono esposte alcune opere storiche su tavola e su carta che illustrano il percorso dell'artista.

In occasione della mostra è possibile visionare anche la collezione del Piccolo Museo della Poesia, costituita da poesie inedite, lettere autografe, libri di poesia di assoluta rarità, riviste letterarie introvabili, installazioni, quadri, sculture, opere di poesia visiva, lineare, concreta. Nell'Oratorio è inoltre contenuta una fornitissima biblioteca di poesia contemporanea, ma non solo, italiana e internazionale. (ANSA).