In mostra 70 scatti di Steve McCurry a Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 20 APR - Il Forte dell'Annunziata di Ventimiglia ospita, dal 7 maggio al 4 settembre, la mostra fotografica "Cibo" di Steve McCurry. L'evento, organizzato da Marina Development Corporation (Mdc), con il patrocinio del Comune, rientra nella rassegna culturale ed enogastronomica "Oltre il cibo" (in programma da maggio a settembre). "In esposizione ci sono settanta scatti di una delle voci più autorevoli e inconfondibili della fotografia contemporanea, quattro volte vincitore del World Press Photo - ha affermato il 20 aprile Giuseppe Noto (Mdc) - che raccontano il cibo come fonte di vita, socializzazione, affetto familiare e rassicurazione, ma anche del rapporto tra umanità e terre impervie, spingendosi in luoghi torturati da guerre o calamità naturali, senza pero dimenticare il rigoglio dei mercati e la bellezza della natura".

La mostra è curata da Biba Giacchetti su progetto di Sudest57. Il weekend successivo all'inaugurazione è attesa la prima edizione di Ventimiglia Wine Masterclass, in programma venerdì 13 e sabato 14 maggio. "Due appuntamenti dedicati alla degustazione di vini espressione dell'eccellenza nel mondo - spiega ancora Noto - entrambi guidati dalla presenter e wine educator Cristina Mercuri, tra le diecimila persone al mondo in possesso del diploma 'Wset'". Da segnalare anche l'intervento pittorico dello street artist Eron, che nel mese di giugno trasformerà una anonima parete del centro storico di Ventimiglia in un'opera d'arte pubblica e site specific, per sollecitare una riflessione sul tema, quanto mai attuale, del contesto geopolitico, dei confini e della libertà. (ANSA).