Fotografia: Luigi Ghirri 'In scala diversa' a Reggio Emilia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 19 APR - 'In scala diversa. Luigi Ghirri, Italia in Miniatura e nuove prospettive' è il nuovo appuntamento di 'Vedere Oltre', ricco calendario di eventi e iniziative dedicate a Ghirri (1943-1992) nel trentennale della sua scomparsa, promosso dalla città di Reggio Emilia con la collaborazione dei comuni di Modena e Parma e sostenuto da Regione e Apt Servizi Emilia-Romagna. Curata dal fotografo, docente e saggista Joan Fontcuberta assieme a Matteo Guidi e Ilaria Campioli, la mostra - visitabile dal 29 aprile all'8 gennaio - si inserisce nel solco della riflessione espositiva e teorica intrapresa da Reggio e incentrata sul tema dell'Archivio, la cui rilettura e reinterpretazione è alla base dell'operazione, curata dall'architetto Italo Rota, che ha portato ai rinnovati allestimenti del secondo piano di Palazzo dei Musei, sede dell'esposizione. Il percorso propone il dialogo tra gli scatti della serie 'In scala' di Ghirri, considerato uno dei più importanti fotografi italiani del XX secolo, e il materiale storico proveniente dall'archivio di 'Italia in Miniatura' e sarà occasione per approfondire la storia del parco di Viserba di Rimini, inaugurato nel 1970, e l'avventura umana e professionale del suo fondatore Ivo Rambaldi. La mostra espone sia vintage provenienti dall'Archivio Eredi Luigi Ghirri, sia una selezione di immagini, in gran parte inedite, della Fototeca della Biblioteca Panizzi. A Ghirri sarà inoltre intitolato in forma permanente il premio di Giovane Fotografia Italiana, giunto alla nona edizione, open call promossa dal Comune e dedicata alla valorizzazione e promozione dei migliori artisti e artiste della fotografia contemporanea under 35 in Italia: domenica primo maggio, nel complesso monumentale di San Domenico, sarà annunciato il vincitore tra i sette artisti italiani selezionati da una giuria internazionale. (ANSA).