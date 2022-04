Pasqua: boom visitatori Egizio, sfiorate presenze pre-Covid

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Nella prima Pasqua in cui è aperto, dopo la pandemia, il Museo Egizio di Torino fa il pieno di visitatori. Da venerdì ad oggi sono stati 18.643 i biglietti staccati, un dato che si avvicina a quello pre-Covid del 2019, quando furono 21.750. Il giorno in cui l'Egizio ha registrato più visitatori è stato sabato 16 aprile, con 5.246 persone, grazie anche ad un'ottima affluenza alla mostra 'Aida, figlia di due mondi'. Per accogliere tutte le richieste di prenotazione, nei giorni di Pasqua il Museo ha esteso l'orario di apertura dalle 18.30 alle 21. Anche oggi, giorno di Pasquetta, il Museo osserva un orario speciale e chiude alle 18.30 e non alle 14.00, come ogni lunedì. (ANSA).