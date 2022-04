Il Matisse degli anni Trenta tra Filadelfia, Parigi e Nizza

(ANSA) - NEW YORK, 14 APR - Tre musei uniscono le forze attraverso l'Atlantico per portare in luce un decennio cruciale nella carriera di Henri Matisse: oltre cento opere degli anni Trenta viaggeranno tra 2022 e 2023 dal Museum of Art di Filadelfia all'Orangerie di Parigi e il Musée Matisse di Nizza.

Dipinti, disegni, stampe e sculture raccontano come Matisse usci' dalla crisi creativa che l'aveva colpito a 60 anni per tornare a creare sul cavalletto con nuove tecniche, incluso l'uso di carte precolorate e ritagliate per pianificare le sue composizioni.

Tutto comincia con l'audace proposta che nel 1930 Albert Barnes, industriale, collezionista e fondatore della Barnes Foundation, fece all'artista, che era in visita negli Stati Uniti come giurato della Esposizione Internazionale Carnegie di Pittsburgh, di creare un enorme dipinto per la sua casa di Merion alle porte di Filadelfia. Matisse non aveva completato alcun quadro durante tutto l'anno precedente. Barnes offri' di pagarlo 30 mila dollari e gli garanti' totale liberta' artistica.

Fu una fortuna per entrambi: il risultato - un trittico di figure danzanti lunga quasi 14 metri che Matisse completò in Francia su tele fornite dal committente - ridiede vigore alla sua carriera artistica. Il decennio innovativo che seguì quell'impresa è il soggetto della nuova mostra che aprira' in ottobre al Philadelphia Museum of Art per spostarsi nel febbraio 2023 a Parigi e poi a Nizza. (ANSA).