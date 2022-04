Überlagerungen, le sovrapposizioni di Kaltner tra simboli e riti

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Simboli e rituali delle varie fasi della storia umana, in una sovrapposizione di reliquie culturali di civiltà e culture passate che modellano la nostra percezione e interpretazione e che si rivolgono tanto al conscio quanto all'inconscio: c'è tutto questo nella mostra "Überlagerungen" dell'artista Karl Hartwig Kaltner, in programma al Forum Austriaco di Cultura di Roma dal 14 aprile al 13 maggio.

Nato a a Salisburgo nel 1959, l'artista porta a Roma una parte importante della sua produzione, come la serie "lose blätter" (fogli sparsi) in cui sovrappone immagine e testo per contrapporre all'onnipotenza della parola scritta l'immediatezza dell'espressione grafica e pittorica. In questa serie l'artista usa inchiostri diversi producendo macchie che sembrano apparenti errori ma che conducono ad affascinanti strutture di sovrapposizione, così da sovrapporre l'aspetto pittorico alla scrittura. Nella mostra anche un'installazione temporanea allestita nel giardino del Forum Austriaco di Cultura, oltre ai "Fahnenbilder", i suoi famosi quadri di bandiere. Tra i temi trattati nel progetto espositivo quello della "pecora" a indicare l'eccellenza arcaica della lana come materiale e la spiritualità associatavi: tema presente anche nel video di 11 minuti "Miserere" (regia: Roberto Orazi; scenografia: Sandro Scarmiglia), un cortometraggio creato da Kaltner appositamente per la Settimana Santa e mostrato in prima assoluta. (ANSA).