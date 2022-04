Tunnel antiaereo trasformato in rifugio per le arti digitali

(ANSA) - FIRENZE, 13 APR - Apre a Firenze 'Rifugio Digitale', nuovo spazio espositivo all'interno di un tunnel antiaereo progettato nel 1943 in via della Fornace, nell'Oltrarno di san Niccolò, per ripararsi dai bombardamenti alleati della Seconda guerra mondiale. Oggi il luogo viene riscoperto e si propone per la promozione dell'arte digitale e anche per l'architettura, il design, la fotografia, il cinema, la letteratura. Vernice con l'artista Fabrizio Plessi che ha esposto la sua opera inedita 'Oro' in collaborazione con Tornabuoni Arte.

Il progetto di riqualificazione del rifugio di guerra, curato da studio Archea Associati e realizzato con la casa editrice Forma Edizioni, accoglierà nei suoi 165 metri quadri realtà digitali di ogni genere ed ospiterà mostre, eventi e performance. "Il 'Rifugio Digitale' - ha detto Plessi - non è altro che un innovativo incrocio culturale che, proprio in una città come Firenze, trova stimolo per confrontarsi e sovrapporsi al preesistente". (ANSA).