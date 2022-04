L'ex Bolshoi Jacopo Tissi a Bologna per il Gala Les Étoiles

(ANSA) - BOLOGNA, 13 APR - Dopo avere rinunciato nelle scorse settimane al ruolo di primo ballerino del Teatro Bolshoj di Mosca - il primo italiano a diventarlo - in dissenso con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, per Jacopo Tissi si spalancano le porte di tanti altri teatri e compagnie pronti ad accoglierlo. Dopo l'annuncio del Teatro alla Scala che lo ha ingaggiato come primo ballerino ospite per la stagione 2022/23, il ventisettenne danzatore di Landriano (Pavia) sarà tra gli artisti che si esibiranno nel Gala 'Les Étoiles' al Teatro Comunale di Bologna il 17 e 18 maggio. Spettacolo che era stato rimandato causa pandemia negli scorsi mesi.

"Siamo particolarmente onorati - si legge sui canali social della Fondazione bolognese - di annunciare la presenza, nel nostro Teatro, di Jacopo Tissi, uno dei più importanti ballerini al mondo, per il Gala Internazionale della Danza, Les Étoiles, uno spettacolo di rara bellezza prodotto da Daniele Cipriani Entertainment". Evento di richiamo internazionale che da anni brilla nel panorama culturale italiano, Les Étoiles mette in scena le Stelle della danza provenienti dai maggiori Teatri del mondo, dal Royal Ballet di Londra all'Opéra de Paris al New York City Ballet, con un ricco programma che alterna repertorio e innovazione.

Accanto a Jacopo Tissi, che di recente si è esibito a Milano nel Gala per l'Ucraina, ci saranno alcuni tra i più importanti talenti della danza mondiale. Sul palco anche Sergio Bernal (primo ballerino del Ballet Nacional de Espana) e Maia Makhateli, prima ballerina del Dutch National Ballet, recente protagonista nel Lago dei cigni firmato da Benjamin Pech al Teatro dell'Opera di Roma e di Giselle di Eleonora Abbagnato per il Teatro Lirico di Cagliari. (ANSA).