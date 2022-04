Genova e lo stile anni '60 in mostra a Palazzo Reale

(ANSA) - GENOVA, 13 APR - Dall'architettura all'arte, al design, alla fotografia in una "mostra-affresco", dal titolo "La rivoluzione degli Anni Sessanta a Genova" aperta nei locali del Teatro del Falcone a Palazzo Reale di Genova. Gli oggetti raccontano le trasformazioni della città negli anni Sessanta, un momento di profondi cambiamenti dovuti all'irrompere di nuove idee e rinnovati stimoli culturali, di significativi mutamenti sociali, d'innovazioni economiche e nuovi linguaggi che hanno segnato un'accelerazione nelle produzioni delle arti visive.

"Il filo rosso che unisce tutte queste opere - spiega Alessandra Guerrini, direttrice di Palazzo Reale e curatrice con altri dell'esposizione - è la felicità di quegli anni, con l'idea del boom economico, anni luminosi ma anche di grandi contraddizioni. Abbiamo voluto mostrare tutta la ricchezza di quel periodo attraverso una sezione di pittura con gli artisti genovesi e quello che le gallerie d'arte hanno fatto venire da tante produzioni internazionali, una sezione dedicata al design, perché a Genova, nelle mostre di Eurodomus, arrivavano le cose più nuove, ma abbiamo anche voluto mostrare il modo in cui la Genova che vediamo adesso è stata costruita, con l'enorme sviluppo edilizio, le punte di qualità nelle costruzioni pubbliche e private. Speriamo che i visitatori possano leggere, con questa mostra, la città attraverso il filtro degli anni che sono passati". Parte importante della mostra sono gli scatti di alcuni grandi fotografi genovesi, Lisetta Carmi, Giorgio Bergami e Francesco Leoni. Spazio è dedicato ai disegni di architettura, agli arredi di design, alla grafica pubblicitaria, a oggetti industriali, dipinti e sculture di autori come Lucio Fontana, Andy Warhol, Mimmo Rotella, Vico Magistretti, Gio Ponti, Franco Albini, Angelo Mangiarotti, Eugenio Carmi. La mostra resterà aperta dal 14 aprile al 31 luglio. (ANSA).