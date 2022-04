Enzo Brunori, omaggio a 30 anni dalla morte

(ANSA) - ROMA, 12 APR - A 30 anni dalla morte avvenuta nel 1993, la figura complessa di un artista e intellettuale impegnato come Enzo Brunori, maestro dell'"astratto-concreto", è ricostruita nell'antologica "In questo mare di indaffarati della pittura", in programma dal 13 al 30 aprile alla Ulisse Gallery di Roma. La mostra, organizzata dall'Associazione culturale "Enzo Brunori", con il patrocinio della Società Dante Alighieri, delinea tutte le fasi della carriera del pittore, a partire dal 1956, quando Brunori per la prima volta fu presente alla Biennale e alla Quadriennale, ma anche protagonista di mostre personali alla Medusa di Roma, al Milione di Milano e al Circolo della Cultura di Bologna.

Il percorso, a cura di Alessandro Masi, riunisce circa venti grandi opere, datate tra il 1948 e il 1991, e altre tre che portano la firma della compagna di Brunori, Vittoria Lippi, anche lei pittrice: dalle nature morte e dagli Alberi di Villa Massimo, ai soggetti "sciamanici" sperimentati dopo il suo viaggio in India, fino alle tarde "marine" concepite durante i periodi trascorsi al Villaggio dei Pescatori a Fregene, dove il colore si fa sempre più vibrante, sensoriale e materico.

Contestualmente all'inaugurazione, si svolgerà la presentazione del volume In questo mare di indaffarati della pittura. Un carteggio inedito tra Enzo Brunori e Renato Birolli (1956 - 1959) edito da Castelvecchi, sempre a cura di Alessandro Masi.

