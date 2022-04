Banksy a Bari con 'Realismo capitalista'

(ANSA) - BARI, 09 APR - Ci sono alcune opere più famose e iconiche di BANKSY tra la selezione di serigrafie originali nella mostra sull'artista britannico 'Realismo capitalista', inaugurata oggi a Bari e che sarà visitabile fino al 12 giugno nel Teatro Margherita. L'esposizione raccoglie alcune delle opere più note ed enigmatiche dell'artista britannico, quelle che Banksy considera 'tracce fondamentali per diffondere i suoi messaggi etici'. Tra queste, 'Girl with Balloon', serigrafia su carta del 2004-05, che nel 2017 è stata votata in un sondaggio come l'opera più amata dai britannici, e 'Love is in the Air', un lavoro su carta che riproduce su fondo rosso lo stencil apparso per la prima volta nel 2003 a Gerusalemme, raffigurante un giovane che lancia un mazzo di fiori.

"Parlare di street art oggi, e farlo con quello che è unanimemente considerato il più grande street artist della scena mondiale, significa immergersi totalmente nel dibattito attuale, toccando con mano il potere dirompente dell'arte, in particolare quella di strada, nel panorama storico-sociale contemporaneo - ha detto aprendo la mostra il sindaco Antonio Decaro - "Rivoluzionaria, ironica, provocatoria: l'arte di Banksy arriva al teatro Margherita con la sua carica espressiva e il potere dell'invisibilità - dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano -. Un "fantasma", come qualcuno lo ha definito, capace di far parlare solo le opere e il suo attivismo creativo. Un'arte senza volto, che negli anni si è fatta denuncia, critica politica all'impero globale del consumismo, della discriminazione, dei conflitti, della precarietà, della fatica del vivere". La mostra, a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, promossa dal Comune, è prodotta e organizzata da MetaMorfosi Eventi con il supporto territoriale di Cime, con il sostegno di Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese - Pugliapromozione. "Realismo capitalista - ha detto il presidente di MetaMorfosi Pietro Folena - è una mostra su Banksy prodotta appositamente per il Teatro Margherita di Bari che racconta il senso dell'insorgenza artistica degli anni 2000 di cui l'artista anonimo di Bristol è il massimo esponente mondiale". (ANSA).