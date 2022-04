Riapre Museo archeologico del S.Maria della Scala a Siena

(ANSA) - SIENA, 08 APR - Dopo due anni di chiusura, dovuta all'emergenza Covid e alla presenza di un cantiere di restauro che ha imposto la messa in sicurezza degli ambienti che ospitano le collezioni, riapre al pubblico il Museo archeologico nazionale all'interno del complesso museale del Santa Maria della Scala a Siena. Il museo, di recente assegnato come competenza ministeriale alla Pinacoteca nazionale di Siena, divenuta museo autonomo, spiega una nota, è allestito da marzo 2001 negli ambienti del Santa Maria della Scala, ai livelli inferiori del complesso e si snoda parallelamente al percorso della strada interna, in una serie di ambienti caratterizzati dall'alternanza di cunicoli scavati nell'arenaria e ampi spazi costruiti in mattoni, come il vano noto come 'cantinone', identificabile con il 'celliere grande' dell'ospedale medievale.

"Una riapertura che comporterà una possibilità nella diversificazione dell'offerta turistica e culturale e che potrà misurarsi da subito con i flussi di questo periodo - ha spiegato il sindaco di Siena Luigi De Mossi - questi spazi di immenso valore storico vengono restituiti alla città grazie ad un vero lavoro di squadra, Comune, Fondazione Santa Maria della Scala e Pinacoteca Nazionale, che nella persona del suo direttore, Alex Hemery, ha dimostrato da subito un grande attaccamento a questo museo e a tutto il complesso del Santa Maria". Per De Mossi "insieme a Sigerico riapriamo oggi anche la caffetteria del Santa Maria, un'altra occasione per turisti e senesi di godersi il museo con un piacevole momento di pausa. Uno spazio aperto a disposizione della città che ha l'ambizione di divenire punto di ritrovo per i senesi". (ANSA).