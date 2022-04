Gas: Bernabei (Enel), accelerare con le rinnovabili

(ANSA) - PERUGIA, 08 APR - "Dei 28 miliardi di metri cubi di gas che oggi noi importiamo dalla Russia, 18 potremmo eliminarli se noi sviluppassimo 60 GW di rinnovabili": è quanto ha affermato Salvatore Bernabei, ceo Enel Green Power, durante un incontro al Festival internazionale del giornalismo di Perugia.

Bernabei si è confrontato su temi come crisi climatica e transizione ecologica con, tra gli altri, anche il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani.

"Nella situazione in cui ci troviamo oggi - ha detto Bernabei - stiamo finalmente arrivando alla consapevolezza che è necessario accelerare con l'introduzione delle rinnovabili. Tra le nuove ambizioni europee e la necessità di reagire rapidamente, per essere prima possibile indipendenti dalle fonti fossili, dovremmo arrivare a tassi di 6-7 GW all'anno".

Per il ceo di Enel Green Power "c'è stato un bel salto nelle autorizzazioni dei progetti, e siamo passati da 0,8 a 2,4 GW".

"Sicuramente - ha aggiunto - è una notizia confortante perché si sta moltiplicando il tasso di velocità di approvazione dei progetti sulle rinnovabili ma se confrontiamo i 2,4 GW di permessi dati nel 2021 con le ambizioni e soprattutto con il fare quello che è necessario, allora il bicchiere è ancora mezzo vuoto". I 2,4 GW sono quindi "un passo in avanti" ma anche "ancora poco" rispetto alle quantità di energia di cui c'è bisogno. Occorre quindi fare qualcosa di diverso per Bernabei, come sbloccare 60 GW, "equivalenti all'importazione di 18 miliardi di metri cubi di gas dalla Russia".