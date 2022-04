Al MuSa di Salò 'Le Carte Segrete' di Daniele Lievi

(ANSA) - SALO' (BRESCIA), 08 APR - Dal 9 aprile al 30 novembre, il MuSa (Museo di Salò) dedica alla figura dell'artista e scenografo Daniele Lievi (1954-1990) la mostra Carte Segrete, Teatro, Visioni, ideata dal fratello Cesare Lievi e curata da Bianca Simoni. Con la mostra il MuSa riapre al pubblico le sue sale dopo la chiusura invernale e importanti interventi di ripristino degli spazi.

A trent'anni dalla sua prematura scomparsa, la mostra - spiegano il Comune di Salò e il Musa - ripercorre attraverso più di 150 opere la parabola creativa e il talento visionario di Daniele Lievi e ne documenta in modo ampio ed esaustivo la produzione, dalle sue Carte Segrete: centinaia di disegni conservati in una sorta di diario personale fino ai materiali relativi alla sua attività di scenografo per il teatro, svolta insieme al fratello regista.

"Il percorso espositivo immaginato per Salò - sottolinea Cesare Lievi, fratello dell'artista, regista teatrale - evidenzia l'intreccio estremamente fecondo tra l'attività artistica di Daniele Lievi, la sua operosità di pittore e grafico culminante nelle cosiddette Carte Segrete, e quella di scenografo attivo tra la fine degli anni Settanta e per tutti gli anni Ottanta nei teatri italiani ed europei".

Definiti dalla stampa tedesca Zauberer des Gardasee (i maghi del lago di Garda), Daniele e Cesare Lievi firmarono tra il 1979 e il 1990 più di venti spettacoli tra l'Italia, l'Austria, la Germania e la Svizzera.

Carte Segrete, Teatro. Visioni - spiega il MuSa - racconta il percorso artistico di Daniele Lievi, dalle prime sperimentazioni teatrali a Gargnano con il Teatro dell'Acqua fino ai successi nei grandi teatri di Basilea, Francoforte, Amburgo, Berlino, Vienna e Milano; le opere esposte rivelano il dialogo e la tensione costanti e continui tra foglio e spazio, l'intrecciarsi tra la fantasia segreta e pura della sua immaginazione e la concretezza della realizzazione scenica, tra il sogno racchiuso nei disegni delle Carte Segrete e quanto di esso rimane nella sua trasposizione teatrale. (ANSA).