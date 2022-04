A Carrara mostra su Memoriale a Michelangelo mai realizzato

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 08 APR - Si inaugura il 30 aprile al museo Carmi di Carrara (Massa Carrara) la mostra '1972. Michelucci, Moore e Michelangelo. La vitalità del marmo', a cura di Marco Ciampolini ed Emanuela Ferretti. Al centro dell'esposizione, aperta fino al 15 settembre, la vicenda progettuale del Memoriale in onore di Michelangelo a Carrara, promosso nei primi anni Settanta e mai realizzato, che vide impegnato l'architetto Giovanni Michelucci. La proposta di quest'ultimo - fra architettura e scultura, memoria e trasferimento di saperi, celebrazione delle maestranze carraresi e valorizzazione delle cave - si sarebbe dovuta arricchire con il coinvolgimento dello scultore Henry Moore, presenza significativa nell'area apuana fin dagli anni Cinquanta. Seppur irrealizzato, si ricorda, il Memoriale a Michelangelo è stato il culmine di iniziative che si avviano in occasione del quarto centenario della morte del Buonarroti (1964) e si dipanano fino al 1975 (ricorrenza del quinto centenario della nascita dell'artista), proiettando Carrara in uno scenario internazionale. La narrazione espositiva, che raccoglie disegni originali, stampe, modelli, fotografie e filmati multimediali, si snoda su tre nuclei tematici: lo sviluppo dell'idea iniziale di un 'monumento' a Michelangelo; la genesi e il percorso progettuale del Memoriale a Michelangelo di Michelucci; la focalizzazione, con materiali inediti, sulla grande mostra antologica di Moore al Forte Belvedere a Firenze (1972), come tassello evocativo del contesto di riferimento. Attraverso prestiti, in particolare di opere mai presentate al pubblico, la mostra, si spiega, "restituisce l'articolata e pluriennale evoluzione del progetto, mettendo anche in evidenza connessioni inedite fra gli elaborati grafici di Michelucci e le opere del Buonarroti, a testimoniare la ravvicinata e fertile riflessione dell'architetto sull'eredità del maestro". (ANSA).