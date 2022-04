Parisi Presicce, con i fondi Pnrr il Museo della Città a Roma

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Con i fondi del Pnrr dovremmo innanzitutto recuperare l'edificio dell'ex Antiquarium al Celio per esporre molti dei materiali che vi erano custoditi, legati alla storia di Roma, e poi c'è sempre il progetto di realizzare il Museo della Città che manca alla Capitale. Ci sono infatti molti musei di scultura antica ma non uno che racconti la vita, il gusto e il contesto sociale dell'antica Roma": lo ha detto all'ANSA Claudio Parisi Presicce, direttore dei Musei Capitolini e Musei Archeologici e tra i curatori della mostra "1932, l'elefante e il colle perduto", dall'8 aprile al 24 maggio ai Mercati di Traiano.

"La mostra è nata attorno all'esposizione dei resti fossili dell'elephas antiquus, ma l'obiettivo è ricomporre il contesto paesaggistico e archeologico recuperando per quanto è possibile tutta la stratificazione legata all'asportazione della collina della Velia realizzata negli anni '30", spiega ancora.

"Centinaia di manufatti sono stati recuperati tra i materiali depositati all'ex Antiquarium, un patrimonio complessivo di decine di migliaia di oggetti, resi invisibili dal 1939, quando dopo il dissesto statico dell'edificio per i lavori della metro B vennero stipati in 1000 casse e migrarono in vari depositi.

Dal 2007 abbiamo riaperto le casse e iniziato a catalogare i reperti". (ANSA).