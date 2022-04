Brera: Bradburne, Palazzo Citterio aprirà nel 2023

(ANSA) - MILANO, 07 APR - "Palazzo Citterio aprirà nel 2023, come previsto sin da mio arrivo nel 2015, con le due collezioni "Jesi" e "Vitali" esposte attualmente nelle sale Napoleoniche della Pinacoteca di Brera": lo annuncia il direttore di Brera, James Bradburne.

"Ho promesso di portare a termine la visione di Franco Russoli e quindi di esporre le collezioni moderne della Pinacoteca di Brera a Palazzo Citterio. Questa - conclude - è la mia missione e la porterò a termine nonostante tutti gli ostacoli di diverso tipo che ci sono stati in questi anni".

Quella della nuova destinazione del palazzo costruito nel 1764 è una lunga storia, iniziata con Franco Russoli nel 1972, quando venne acquistato dallo Stato per ampliare gli spazi a disposizione della Pinacoteca di Brera. Partiti i lavori di restauro, sembrava dovesse essere pronto per la consegna nel 2017. Nell'aprile 2018 il palazzo era stato aperto per tre giorni dalla soprintendenza, ma poi delle infiltrazioni solo pochi mesi dopo avevano portato al ritiro della consegna provvisoria, avvenuta nel maggio 2018. A marzo 2019, finalmente, la consegna. Una volta entrato nel palazzo, Bradburne aveva però notato che a suo avviso il restauro era stato fatto senza pensare alla funzione museale.

A fine 2020 i Comitati tecnico scientifici coinvolti dalla Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio hanno dato parere positivo al progetto di allestimento delle collezioni moderne e alla costruzione della nuova scala presentati dal direttore di Brera James Bradburne e dal suo team. Ora, finalmente, la data d'apertura, il prossimo anno. (ANSA).