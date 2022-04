20 anni Agenzia delle Dogane, l'arte di Cuomo ne racconta la storia

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Dodici opere d'arte esclusive, una per ogni mese dell'anno, e un'altra che raffigura la sede di Piazza Mastai, a Roma: è il calendario celebrativo dei vent'anni dalla nascita dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli firmato dall'artista Francesco Cuomo.

"L'idea di questo progetto - spiega l'artista campano - è rappresentare, tramite i miei lavori, il rapporto inscindibile che lega il mondo dell'arte italiana all'Agenzia delle Dogane, per la sua fondamentale attività a difesa e salvaguardia del nostro patrimonio artistico e dell'identità creativa del popolo italiano, contro le contraffazioni".



"Veniamo dal Paese dell'arte, ne siamo circondati", sottolinea ancora Cuomo. "Sin dalla nascita è l'aria che respiriamo, l'anima delle città che abitiamo, la bellezza che amiamo. Fa parte della nostra identità. Siamo conosciuti in tutto il mondo per l'innata creatività, per le opere d'arte che viaggiano da una nazione all'altra, ambasciatrici della nostra civiltà, suscitando meraviglia in chiunque le osservi. Per noi italiani l'arte è quindi qualcosa di estremamente prezioso, quasi sacro, da tutelare costantemente. È questa una delle funzioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dei suoi uomini e delle sue donne, ogni giorno impegnati a preservare il nostro patrimonio artistico e culturale, parte della nostra essenza di italiani". (ANSA).