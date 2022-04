Raro disegno di Michelangelo all'asta da Christie's

(ANSA) - NEW YORK, 05 APR - Dopo la "Testa di Orso" di Leonardo da Vinci, battuta pochi mesi fa a Londra, Christie's torna alla ribalta nei prossimi giorni con l'offerta di un disegno "eccezionalmente raro" di Michelangelo, uno dei pochi, secondo la casa d'asta, ancora in mani private. "Giovane nudo (dopo Masaccio)" sarebbe stato eseguito dal maestro della Sistina all'inizio della sua carriera. Sarà messo all'asta il 18 maggio a Parigi durante la vendita "Maîtres anciens et du XIXe siècle", con una stima intorno ai 30 milioni di euro dopo aver viaggiato nelle prossime settimane a Hong Kong e a New York. Il disegno viene da una collezione privata francese: originariamente era stato classificato tesoro nazionale della Francia e la sua esportazione era stata bloccata per un periodo di circa trenta mesi. "Il governo francese ha recentemente rimosso questa designazione, concedendo la licenza di espatrio e permettendo al disegno di essere offerto senza alcuna restrizione ai collezionisti di tutto il mondo", afferma ora Christie's. Il disegno è probabilmente il primo studio di nudo dell'artista sopravvissuto fino a noi. La figura centrale richiama l'uomo tremante del Battesimo dei Neofiti, parte del ciclo di affreschi di Masaccio nella Chiesa del Carmine a Firenze: utilizzando due tonalità di inchiostro marrone, Michelangelo ne ha esaltato la muscolatura, presagendo le sue più famose rappresentazioni del corpo umano. Ad autenticare il disegno è stato nel 2019 Furio Rinaldi, allora specialista del dipartimento Old Master Drawings di Christie's (oggi ai Fine Arts Museums di San Francisco), il cui parere è stato avvalorato da Paul Joannides, emerito di storia dell'arte all'Università di Cambridge e autore dei cataloghi completi dei disegni di Michelangelo e della sua scuola all'Ashmolean di Oxford e al Louvre. Venduto nel 1907 all'Hotel Drouot come opera della scuola di Michelangelo, il disegno era sfuggito all'attenzione degli specialisti fino alla recente riscoperta. (ANSA).