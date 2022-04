Alla Fondazione Accorsi i costumi teatrali del 'Mago' Caramba

(ANSA) - TORINO, 03 APR - Un viaggio tra tessuti pregiati e ricami preziosi, costumi per la scena e meravigliosi abiti per la vita privata delle dive e per le signore alla moda di tutta Europa. E' la mostra 'In Scena! Luci e colori nei costumi di Caramba' che la Fondazione Accorsi dedica, dal 7 aprile al 4 settembre, al 'Mago' dei costumi teatrali Luigi Sapelli, in arte Caramba, direttore dal 1922 degli allestimenti scenici alla Scala, dove fu responsabile degli effetti luminosi. Protagonista all'Opera di Parigi e al Metropolitan Opera House di New York, Caramba era adorato da Lydia Borelli, dalle sorelle Gramatica e da Virginia Reiter, un punto di riferimento per Eleonora Duse. L'esposizione, a cura di Silvia Mira, mette in risalto l'altissimo livello della produzione del costumista piemontese, attraverso una quarantina di costumi, scelti tra la vasta collezione Devalle di Torino. Tra i pezzi iconici del lavoro della Casa d'Arte Caramba, fondata nel 1909 a Milano, sono esposti: preziosi esemplari per il dramma d'annunziano Parisina e per la prima della Turandot del 1926 con la direzione di Toscanini alla Scala di Milano; i costumi rinascimentali realizzati con i preziosi velluti di Mariano Fortuny e i costumi per Elisa Cegani e Luisa Ferida, firmati da Gino Carlo Sensani, nel film La corona di ferro di Alessandro Blasetti. In mostra si trovano anche diversi tessuti della Manifattura Mariano Fortuny, a sottolineare la collaborazione tra i due artisti iniziata all'indomani della creazione della Casa d'Arte Caramba, in cui si riunivano sarti, ricamatrici, calzolai, fabbri, in grado di dar vita a costumi di eccezionale valore artistico. (ANSA).