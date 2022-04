Venezia, oltre 2.000 prenotati per visita Procuratie Vecchie

(ANSA) - VENEZIA, 02 APR - Sono oltre 2.000 le prenotazioni registrate nelle prime 48 ore per l'ingresso alle Procuratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia, che Assicurazioni Generali riapre dopo un complesso lavoro di restauro e valorizzazione durato cinque anni. Un progetto firmato da David Chipperfield. Le Procuratie Vecchie saranno così visitabili per la prima volta nei 500 anni della loro storia. Il progetto creerà una nuova permeabilità della piazza, offrendo un nuovo modo di viaggiare, vivere e sperimentare l'area marciana e le sue attrazioni.

La cerimonia di inaugurazione si terrà venerdì 8 aprile; seguiranno tre giorni (9, 10 e 11 aprile) dedicati ai veneziani, che potranno accedervi gratuitamente su prenotazione (esibendo un documento di identità) L'obiettivo è di rendere fruibile alla comunità uno degli edifici iconici di una delle piazze più famose al mondo; l'ingresso per i veneziani sarà gratuito fino al 31 agosto. Dal 13 aprile le Procuratie saranno accessibili a tutti.

Le Procuratie Vecchie sono fin dal 1832 sede di Assicurazioni Generali a Venezia. Dei tre piani, il terzo sarà interamente dedicato a The Human Safety Net, la Fondazione del Leonei la cui missione è liberare il potenziale di persone che vivono in stato di vulnerabilità: famiglie con bambini dagli 0 ai 6 anni e rifugiati che desiderano sviluppare la propria attività imprenditoriale nei Paesi di accoglienza. (ANSA).