Primavera alle Terme di Caracalla, 3 aprile ingresso gratis

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Con la primavera rifioriscono anche le Terme di Caracalla: dopo lo stop forzato per l'emergenza sanitaria, anche al celebre monumento capitolino il 3 aprile torna la gratuità della prima domenica del mese promossa dal Ministero della Cultura in tutti i musei, monumenti, gallerie, parchi e siti archeologici dello Stato. Con il cambio delle norme anti covid, per i visitatori c'è la possibilità di accedere senza avere il green pass (né quello rafforzato né quello base), indossando soltanto la mascherina chirurgica. Con l'entrata in vigore dell'ora legale poi cambiano anche gli orari, che diventano più lunghi e prevedono l'accesso a partire dalle 9.00 fino alle 19.15 (con ultimo ingresso alle 18.15). Il sito archeologico con i suoi antichi e affascinanti reperti accoglierà quindi fino al tardo pomeriggio il pubblico che potrà passeggiare in tranquillità tra i resti delle vasche, la decorazione architettonica, le palestre, i preziosi mosaici, e godere finalmente della bella stagione, nel verde rigoglioso degli alberi e tra glicini, ciliegi e rose in fiore. (ANSA).