Morto Patrick Demarchelier, il fotografo che scoprì Lady D

(ANSA-AFP) - PARIGI, 01 APR - È morto Patrick Demarchelier, fotografo di moda e spettacolo francese - da decenni a New York - autore delle copertine delle riviste più glamour ed autore di celebri ritratti. Fu lui il primo a fotografare Lady Diana. Lo ha annunciato il suo entourage su Instagram. Demarchelier aveva 78 anni.

"È con grande tristezza che annunciamo la morte di Patrick Demarchelier, avvenuta il 31 marzo 2022, all'età di 78 anni.

Lascia la moglie Mia, i suoi tre figli Gustaf, Arthur, Victor e tre nipoti".

Dagli anni '70 a oggi, Demarchelier ha realizzato le copertine di Harper's Bazaar, Vogue, Elle, Esquire e Arena Homme. Suo, il Calendario Pirelli del 2005 e del 2008. Portano la sua firma anche molte campagne pubblicitarie maison d'alta moda da Chanel a Yves Saint Laurent, da Louis Vuitton a Versace fino a Giorgio Armani, Ralph Lauren e Calvin Klein. Alcuni dei suoi scatti della Principessa Diana, Madonna o Angelina Jolie hanno fatto il giro del mondo. Demarchlier è stato anche autore di copertine per gli album di artisti come Elton John e Celine Dion. (ANSA-AFP).