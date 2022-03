Dal Comune 206 mila euro per il restauro del Castello Sforzesco

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Il Comune di Milano ha stanziato 206 mila euro per i lavori di ripristino delle coperture del Castello Sforzesco danneggiate dal forte vento dello scorso 7 febbraio, quando ci furono raffiche a oltre 100 chilometri l'ora.

Il Consiglio comunale ha infatti approvato la delibera di spesa, in somma urgenza.

I danni al Castello sono stati significativi, in particolare quelli alle coperture delle merlate dalla cortina Santo Spirito (lato di piazzale Cadorna) e della cortina del Filarete dove sarà necessario riposizionare i coppi di copertura che risultano fuori sede o in posizione di scivolamento.

Per quanto riguarda invece la Torre di Santo Spirito si è dovuto rimuovere il basamento lapideo del pennone rimasto incastrato sulla balaustra in ferro del tetto della torre e il relativo ripristino.

I lavori dovrebbero terminare entro il 15 luglio. (ANSA).