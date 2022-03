Al via Miart, tornano a Milano le grandi gallerie internazionali

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - L' arte moderna e contemporanea torna a Milano con la ventiseiesima edizione di Miart, la fiera internazionale promossa da Fiera Milano che si tiene da domani al 3 aprile 2022 (con anteprima oggi). L'evento torna nella sua versione originale dopo le limitazioni imposte dalla pandemia e si conferma come la prima fiera di settore del 2022 in Italia e tra le prime in Europa.

"Siamo felicissimi, l'edizione di settembre è servita per dare gli strumenti ma adesso siamo pronti a un primo movimento di una nuova sinfonia. E devo dire che la reazione delle gallerie e della città di Milano è stata entusiasmante. - ha sottolineato Nicola Ricciardi che cura il Miart per il secondo anno -. Abbiamo oltre 150 gallerie da tutto il mondo e da 20 Paesi. Ma soprattutto abbiamo un pubblico di collezionisti che non si vedeva dal 2019, internazionale e con la voglia di vedere le cose con i propri occhi, di calcare non solo i padiglioni della fiera ma anche le strade della città di Milano". Tra gli artisti in mostra ci sono alcuni dei protagonisti della 59/a Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, come ad esempio Carla Accardi, Tomaso Binga, Miriam Cahn, Giulia Cenci.

Le sezioni di Miart sono tre: Established, Decades ed Emergent, dedicata alle giovani gallerie. Intesa Sanpaolo, da anni Main Partner di Miart, porta invece in fiera una vera e propria mostra di cinque giovani artisti emergenti selezionati dal curatore Luca Beatrice, 'Tra pennelli e immagini virtuali.

La pittura italiana nei nuovi anni Venti'. (ANSA).