"80 anni da situazionista", cento foto di Oliviero Toscani

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAR - Una mostra ripercorre la carriera di Oliviero Toscani, dall'8 aprile al 4 settembre a Palazzo Albergati di Bologna, con oltre cento fotografie che mettono in scena la sua potenza creativa attraverso immagini più e meno note. Promossa da Arthemisia e curata da Nicolas Ballario, la retrospettiva si intitola '80 anni da situazionista', non solo per celebrare la vocazione di Toscani, ma anche per gli 80 anni che il fotografo ha compiuto poche settimane fa.

Mediante la fotografia ha fatto discutere il mondo su temi come razzismo, pena di morte, Aids, guerra, sesso, violenza, anoressia e molto altro. Saranno in esposizione le sue campagne più famose, quelle che hanno scosso l'opinione pubblica attraverso affissioni e pagine di giornali, ma anche un Toscani meno conosciuto, come quello dei primissimi anni. Tra i lavori in mostra il famoso manifesto Jesus Jeans 'Chi mi ama mi segua', Bacio tra prete e suora del 1992, i Tre Cuori White/Black/Yellow del 1996, No-Anorexia del 2007, ma anche le immagini realizzate per la moda (da Donna Jordan a Claudia Schiffer, fino a Monica Bellucci) e quelle del periodo della sua formazione alla Kunstgewerbeschule di Zurigo. In mostra anche decine di ritratti che hanno "cambiato il mondo", come Mick Jagger, Lou Reed, Carmelo Bene, Federico Fellini e i più grandi protagonisti della cultura dagli anni '70 in poi. Una sala è dedicata al progetto 'Razza Umana', con il quale Oliviero Toscani ha solcato centinaia di piazze in tutto il mondo per fotografare chiunque lo desiderasse, dando vita al più grande archivio fotografico esistente sulle differenze morfologiche e sociali dell'umanità, con oltre diecimila ritratti.

La mostra sarà ospitata a Palazzo Albergati in contemporanea a 'Photos!', che propone i capolavori della Collezione Julián Castilla: Cartier-Bresson, Doisneau, Capa, Man Ray e i più grandi fotografi del '900. (ANSA).