Al Pirelli HangarBicocca "Sunshine State" di Steve McQueen

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Un percorso nel buio attraverso gli ampi spazi delle Navate e del Cubo, interrotto da frammenti di luce, i sei schermi su cui sono proiettate le opere filmiche del pluripremiato artista e film-maker premio Oscar Steve McQueen.

"Sunshine State", in mostra dal 31 marzo al 31 luglio 2022 al Pirelli HangarBicocca, di Milano curata da Vicente Todoli e organizzata in collaborazione con Tate Modern, è infatti una esperienza immersiva, sonora e visiva fatta di sei opere video e una scultura finale.

Tutte opere plastiche anche se bidimensionali, perché la presenza del visitatore è concepita per essere "attuale" all'interno dell'esposizione. Il titolo della mostra prende spunto dall'omonimo lavoro inedito dell'artista, "Sunshine State" del 2022, commissionato e prodotto dall'International Film Festival di Rotterdam (Iffr) 2022 e presentato in anteprima assoluta a Milano. Una video-riflessione, con voce off narrante, sugli esordi del cinema hollywoodiano e sulle sue influenze sulla percezione e costruzione dell'identità. "Un'esperienza da vedere e sentire", come ha raccontato lo stesso artista oggi durante la presentazione a Milano. E che trae spunto dalla biografia del padre dell'artista, che prima di morire gli raccontò la sua esperienza di migrante in Florida negli anni '50. (ANSA).