A Siena 'Capricci' di Tano Pisano

(ANSA) - SIENA, 28 MAR - Si intitola 'Capricci' la mostra dell'artista Tano Pisano in programma dal 2 aprile negli spazi dei Magazzini del Sale a Palazzo Pubblico di Siena.

Origini siciliane ma ormai toscano d'adozione, Tano Pisano torna a esporre nella città del Palio dopo che nell'autunno del 2020, solo per poche settimane a causa dell'emergenza sanitaria, negli stessi spazi aveva proposto "Il gioco del cavallo", mostra dedicata all'animale e al Palio. In Capricci, spiega una nota, l'artista mette in campo tutta la sua poliedricità tecnica per stupire e stimolare la sensibilità del visitatore: ai Magazzini del Sale si potranno ammirare 150 opere tra pitture a olio su tela e su carta, acquarelli, carboncini, incisioni, e poi sculture, ceramiche, vasi, meccani e mobiles (sculture in legno che si muovono). Si tratta di un nucleo di opere realizzate ad hoc per la mostra senese. In parte si tratterà del completamento del precedente capitolo artistico dedicato a Siena con "Il gioco del cavallo", in occasione della quale Pisano aveva anche omaggiato con dei dipinti sette delle 17 contrade senesi.

Nell'ambito di Capricci Pisano onorerà anche le altre dieci contrade che mancavano all'appello. (ANSA).