Alla Triennale di Milano in mostra le Martellate di Maloberti

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - La Triennale di Milano ospita fino al 25 aprile la mostra 'Marcello Maloberti MARTELLATE'.

L'esposizione, a cura di Damiano Gulli, è realizzata in occasione dei trent'anni del progetto A voce scritta (che è anche il titolo di una MARTELLATA) dell'autore nato a Lodi nel 1966 e basato a Milano.

Nello spazio dell'ìmpluvium della Triennale è esposta una numerosa serie di MARTELLATE, pensieri scritti a pennarello nero sul foglio bianco, sospesi e incorniciati. Parole singole come 'Amen' oppure frammenti di pensiero: 'a voce scritta' appunto, o 'ho armato la mia gioia' o ancora 'Le formiche faticano sulla neve'. L'esperienza però non riguarda solo la vista ma anche l'udito. Le parole infatti risuonano lette dalla voce di Lydia Manciulli, compagna di Carmelo Bene: un sonoro riproduce il vinile prodotto in collaborazione tra l'artista e XING (Bologna) dal titolo LYDIA MANCINELLI LEGGE MARCELLO MALOBERTI. MARTELLATE SCRITTI FIGHI 1990 - 2020, che si propaga nello spazio attraverso una lettura poetica e minimalista che porta idealmente su un palcoscenico invisibile. La stanza si riempie così di parole, di suono, di poesia e il legame tra pubblico e artista si fa intenso e reale. (ANSA).