Giotto in S.Croce, visite speciali prima inizio dei restauri

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAR - Al via il ciclo di visite speciali agli affreschi di Giotto in Santa Croce a Firenze prima dell'apertura del cantiere di restauro nella Cappella Bardi che partirà entro la primavera e si chiuderà in tre anni.

L'iniziativa arriva dall'Opera di Santa Croce che propone visite gratuite ogni sabato dal 23 marzo al 26 aprile.

Per l'occasione, si spiega, è stato messo a punto per i visitatori un percorso tutto incentrato sull'intenso rapporto tra Giotto e Santa Croce, con tappe di approfondimento alle Cappelle Bardi e Peruzzi, che furono ricoperte di calce nel Settecento per essere poi riportate alla luce oltre un secolo dopo, e alla Cappella Baroncelli dove si conserva il maestoso polittico che raffigura L'Incoronazione della Vergine tra angeli e santi, una delle tre opere firmate dall'artista. La Cappella Bardi, ricorda Santa Croce, occupa una posizione particolare nel percorso artistico di Giotto, nella fase post-padovana e conclusiva della sua attività. Fa da sfondo storico a questo capolavoro il ruolo centrale e rivoluzionario svolto da Francesco d'Assisi in ambito spirituale e da Giotto in campo artistico. Il restauro delle Storie di San Francesco, dipinte nel terzo decennio del Trecento, costituisce un'occasione per conoscere i segreti dell'artista e delle sue scelte pittoriche.

A circa settant'anni anni dall'ultimo intervento sull'opera ne è oggi necessario uno nuovo, essenziale per la conservazione ma anche per l'approfondimento della tecnica dell'artista. (ANSA).