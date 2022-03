Arte contemporanea italiana piace nel mondo ma con soliti "noti"

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - L'arte contemporanea italiana è ben visibile nel mondo, ma ancora troppo spesso solo con i "soliti" nomi. Maurizio Cattelan il più gettonato, mentre Milano è la città più all'avanguardia dell'ecosistema italiano di gallerie, musei, centri culturali e fondazioni. È quanto emerge dal rapporto "Quanto è (ri)conosciuta l'arte italiana all'estero", pubblicato da BBS-Lombard in collaborazione con ARTE Generali e illustrato oggi alla presenza del ministro della cultura Dario Franceschini e di Marco Sesana, Country Manager e Ceo di Generali Italia e Globali Business Lines con l'organizzazione tecnica di Arthemisia. "Questo Rapporto va spiegare i motivi di alcune lacune - dice il ministro - In Italia abbiamo molti talenti, ma fino a poco tempo fa inspiegabilmente non c'erano investimenti ne' una direzione generale per il contemporaneo".

"Siamo in un momento particolare, che speravamo fosse solo di ripresa - aggiunge Sesana - Ma proprio per questo è ancora più importante parlare di arte e cultura, che stimolano il dialogo e la riflessione tra persone e popoli". Data per assodata la fortuna della produzione degli anni 50-60-70 (da Fontana a Burri, l'Arte Povera), lo studio si focalizza sugli artisti nati dopo il 1960, analizzando la presenza internazionale delle loro opere negli ultimi 10-20 anni. Ne emerge che il nostro contemporaneo è ben visibile: su 76 musei esteri esaminati è presente in 61 collezioni permanenti, ma sono 51 i nomi che ricorrono degli artisti nati dopo il 1960. Per quanto riguarda le gallerie internazionali, invece, su 831 operatori sono 135 quelli che rappresentano complessivamente 137 artisti italiani della generazione post 1960, ovvero il 16,2% delle gallerie rappresenta almeno un artista italiano contemporaneo. (ANSA).