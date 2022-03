Mic Faenza celebra scultore e designer Nino Caruso

(ANSA) - FAENZA, 23 MAR - E' dedicata a Nino Caruso, scultore, scrittore, ceramista e designer, morto nel 2017, la prossima mostra al Mic-Museo internazionale della ceramica di Faenza (Ravenna), in programma dal 28 maggio al 9 ottobre.

Un'ampia antologica che racconta cinquant'anni di carriera attraverso un centinaio di opere, a documentare l'intensa attività di questo protagonista della ceramica, più noto all'estero che in Italia. La mostra, 'Forme della memoria e dello spazio', a cura di Claudia Casali e di Tomohiro Daicho, curatore del Momak di Kyoto, con il supporto dell'Archivio Nino Caruso, è già stata allestita nel 2020 nei musei giapponesi di Kyoto e Mino.

Caruso ebbe un'attività artistica ed espositiva ricchissima che affiancò a quella didattica ed editoriale. E' autore dei più importanti manuali di ceramica, tradotti in tutto il mondo, e i suoi interventi pubblici sono disseminati tra la Galerie Les Champs di Parigi e la Chiesa Evangelica a Savona, il Giappone, all'Ospedale di Tokai e City Hall, e il Portogallo, a La Rotunda, a Coimbra. Le sue sculture si trovano alla stazione ferroviaria di Gijon, in Spagna, a alla stazione della metropolitana di Marsiglia.

Nato a Tripoli da famiglia siciliana nel 1928, negli anni '50 si trasferisce a Roma dove conosce Salvatore Meli e viene introdotto a Villa Massimo, entrando in contatto con Guttuso e gli artisti e intellettuali dell'avanguardia romana. Già dai lavori degli esordi, negli anni '50, considerati primitivi e picassiani, emerge uno studio sulla tradizione rivisitata successivamente nelle produzioni più legate al design, all'applicazione in spazi urbani e architettonici. Autentica è la passione di Caruso per l'arte etrusca, cui dedica interi cicli della sua produzione, ottenendo importanti riconoscimenti.

