Antonio Citterio firma per Cassina

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Cassina annuncia una nuova collaborazione con l'architetto Antonio Citterio che - recita una nota dell'azienda - "segna l'inizio di un importante percorso in relazione alla progettazione e alla realizzazione di prodotti per l'azienda".

L'architetto e designer sarà uno dei protagonisti della Collezione 2022 e presenterà la sua prima proposta durante la prossima Milano Design Week.

"Siamo molto felici di accogliere Antonio Citterio nel team di Cassina. Crediamo, insieme all'art director Patricia Urquiola, che il suo talento e la sua visione della casa - commenta Luca Fuso, Amministratore Delegato di Cassina - si sposino perfettamente con l'eccellenza che l'azienda rappresenta in tutto il mondo". "Con Cassina - aggiunge Citterio - condivido la visione del 'timeless' dei prodotti: la capacità di creare oggetti senza tempo". (ANSA).