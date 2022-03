Ucraina: 'no alla guerra', Fondazione Fossoli espone opere

(ANSA) - CARPI, 22 MAR - La Fondazione Fossoli ha deciso di esporre un dipinto dell'artista Alberto Longoni (1921-1991), dal titolo 'Guerra', all'inizio della mostra ospitata ai Musei di Palazzo dei Pio, a Carpi (Modena). L'opera fa parte della collezione donata alla Fondazione dai familiari dell'artista milanese. "Abbiamo deciso di esporre quest'opera - spiega il presidente della Fondazione, Pierluigi Castagnetti - per richiamare il fatto che la lezione della Seconda guerra mondiale è stata quella che la guerra, quale strumento di risoluzione delle controversie internazionali, non ha più alcun senso, perché non contribuisce a risolvere alcun problema, ma soltanto ad aggravare quelli esistenti e crearne di nuovi. A partire da questa, e in tutte le prossime iniziative, esporremo una delle opere del patrimonio della Fondazione per ribadire con fermezza il nostro ripudio della guerra in Ucraina, come di ogni altro conflitto". La Fondazione ex campo Fossoli è stata costituita nel gennaio 1996 dal Comune di Carpi e dall'Associazione Amici del Museo Monumento al Deportato. Gli obiettivi della Fondazione, che non ha scopo di lucro, sono la diffusione della memoria storica mediante la conservazione, il recupero e la valorizzazione dell'ex campo di concentramento di Fossoli.

(ANSA).