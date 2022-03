Pat Steir, il flusso inarrestabile del colore

(di Luciano Fioramonti) (ANSA) - ROMA, 21 MAR - "La sera esco dallo studio dopo aver cominciato l'opera, la mattina dopo al mio ritorno il quadro è fatto". Pat Steir riassume in questa battuta la ricerca lunga e accurata sul colore che dagli Settanta l'ha resa una delle figure di spicco della scena artistica di New York. Sulla fascia alta delle sue tele monumentali la pittrice dà un solo colpo di pennello e le linee di liquido molto diluito cominciano la loro corsa libera e inesorabile verso il basso. ''Una volta che ho iniziato a versare la pittura non si può tornare indietro, non la si può togliere. È lì. Posso ricominciare, ma non posso modificare ciò che ho fatto. Come nella vita'', ha spiegato.

A raccontare fino al 7 maggio il fascino cromatico delle sue opere è Gagosian Roma con una selezione dipinti nuovi e recenti, tra i quali spicca un Arcobaleno Romano - con colature stratificate di arancione, giallo e blu su fondo rosso - realizzato pochi mesi fa proprio per questa prima personale con la galleria di via Francesco Crispi. ''Pat è un personaggio unico - spiega Louise Neri, la direttrice di Gagosian New York che lavora da anni a stretto contatto con l'artista - , cominciò la sua carriera dedicandosi a immagini figurative nel contesto concettuale di New York. A metà degli anni Ottanta in un viaggio in Giappone ha scoperto l'arte orientale, la pittura a inchiostro cinese, l'incisione in un momento unico in cui l' astrattismo praticato da molti artisti entra in collisione con la pittura asiatica tradizionale''.

La pratica pittorica in cui il caso diventa elemento operativo e l'uso del colore sono i suoi tratti distintivi. Il suo è un mix tra il controllo del gesto e lo scorrere autonomo e apparentemente fortuito del colore. Le tele vengono preparate con fondi diversi, in particolare il verde, che a guardar bene affiora in venature sottili tra le grandi macchie cromatiche.

Pat Steir nel clima incredibilmente ricco di energia e di sperimentazioni della Grande Mela incontrò John Cage, impegnato nella musica nello stesso tipo di ricerca. L'arte e la lo studio della filosofia orientale l'hanno portata portano a confrontarsi con lo scorrere del tempo. Quando disegna alberi, le sue sono istantanee della stagione in cui li ritrae. Anche nei suoi dipinti più recenti Pat Steir continua a indagare sul ruolo dell'intenzione e dell'improvvisazione, del processo e della percezione nella struttura pittorica. Le opere scelte per questa esposizione, a quasi vent'anni dalla sua prima volta a Roma alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, prendono le mosse dal progetto Color Wheel, una serie di trenta dipinti su larga scala che esplorano le dinamiche binarie del colore, commissionati e presentati dall'autunno 2019 all'estate 2021 all'Hirshhorn Museum and Sculpture Garden di Washington. Oltre alle tonalità che generano stratificazioni impreviste, Steir continua anche a lavorare sul bianco e nero stratificando il colore delineato da tracce che mostrano il suo opposto. Winter Evening e Winter Daylight, entrambe realizzate tra il 2021 e l' inizio di quest'anno, sono caratterizzate da larghe fasce di arancio, lavanda, blu e rosso, con bande luminose e strati multicolore.

Pat Steir è nata nel 1940 a Newark, nel New Jersey, e vive e lavora New York. Le sue opere figurano in molte collezioni, dai principali musei newyorchesi, al Louvre alla Tate Modern di Londra, al Museo d'Arte di Philadelphia, alla Galleria nazionale d'Arte di Washington. (ANSA).