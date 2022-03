Panorama Latino, dal Cile forme e colori per l'ambiente

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAR - Un "ponte" di forme e colori tra Italia e Cile per costruire una conversazione globale che sensibilizzi sul tema della tutela dell'ambiente, partendo proprio dal coinvolgimento dei più piccoli: in occasione della 59esima edizione della Bologna Children's Book Fair, in programma dal 20 al 25 marzo, la delegazione degli autori e illustratori cileni che parteciperà alla fiera presenterà la mostra "Panorama Latino", organizzata dal Ministero delle Culture, delle Arti e del Patrimonio del Cile con la collaborazione di Libreria Trame, L'Altro Spazio e Senape Vivaio Urbano. La mostra, allestita nei giorni della fiera e a ingresso gratuito, toccherà luoghi diversi della città: dalla centralissima libreria Trame al Vivaio Urbano Senape, fino al centro di inclusione e luogo di contaminazione L'Altro Spazio.

Seguendo il proposito del neo-eletto presidente Gabriel Boric, che ha dichiarato di voler fare del proprio "il primo governo ecologista della storia del Cile", l'esposizione coinvolgerà le firme più note del Paese nell'ambito della letteratura per ragazzi, Fita Frattini e Tomás Olivos, Gabriela Lyon e Karina Letelier, Pato Mena, Alejandra Acosta e Carola Aravena, chiamate a presentare al pubblico dei più giovani le proprie immagini esplosive e coloratissime nei loro differenti stili. Ma la mostra sarà l'occasione anche per dialogare con un'installazione a opera del progetto di street poster art Cheap - da sempre impegnato sui temi sociali - che porterà per le strade di Bologna il messaggio ecologista del Cile con 7 affissioni, sempre incentrate sui temi dell'ambiente. (ANSA).