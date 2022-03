Carpi, il Campo di Fossoli tra memoria e progetto

(ANSA) - CARPI, 17 MAR - L'architettura contemporanea come strumento di conservazione e valorizzazione della memoria dei luoghi: i quattro progetti finalisti del concorso internazionale di progettazione per la realizzazione del nuovo centro visitatori per il Campo di Fossoli (Modena) saranno in mostra dal 19 marzo al 25 aprile al Palazzo dei Pio a Carpi, in collaborazione con Maxxi Architettura. All'inaugurazione, in programma sabato alle 11.30, interverranno il sindaco Alberto Bellelli e Pierluigi Castagnetti, presidente della Fondazione ex Campo Fossoli, costituita nel 1996 dal Comune di Carpi e dall'Associazione Amici del Museo Monumento al Deportato.

Obiettivo della Fondazione è la diffusione della memoria storica mediante la conservazione, il recupero e la valorizzazione dell'ex campo di concentramento. Luogo dalla storia complessa e stratificata e sito importante per la memoria collettiva, il Campo di Fossoli ha visto succedersi avvenimenti e usi differenti nel corso della sua esistenza, da campo di reclusione per prigionieri di guerra, ebrei e oppositori politici a sede della comunità per orfani Nomadelfia. La Fondazione, dalla sua istituzione, gestisce il Campo con il fine di recuperare e valorizzare il sito della memoria, organizzando visite ed eventi educativi e divulgativi.

L'inadeguatezza delle strutture esistenti del Campo ha reso imprescindibile la necessità di dotare un luogo di questa importanza di spazi ed edifici dall'alto valore architettonico e funzionale. Il concorso internazionale di progettazione ha lo scopo di individuare un'architettura capace di caratterizzare e valorizzare l'area d'ingresso del Campo, "nel rispetto delle testimonianze materiche esistenti". (ANSA).