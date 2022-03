Mostre: a Tokyo progetti architettura rigenerativa

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - L'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura a Tokyo, nell'ambito delle iniziative per la sesta edizione dell'Italian Design Day, presentano la mostra ''Welcome, feeling at work'' dedicata al grande progetto di riqualificazione urbana curato dallo studio ''Kengo Kuma and Associates'' nell'ex-area Rizzoli di Milano. La mostra comprende anche altri progetti di architettura organica rigenerativa firmati ''Kengo Kuma and Associates'' dedicati all'Italia, che sono il risultato di un alto livello di comprensione e collaborazione sinergica tra Italia e Giappone.

Saranno presentati degli esempi reali per mettere in pratica i principi della sostenibilità, nonché la possibilità di coesistere con la natura attraverso la Ri-Generazione, un'esigenza scaturita dai cambiamenti dello stile di vita generati dalla pandemia. Questo progetto, che combina i punti di forza di Italia e Giappone, si propone di contribuire ad evidenziare le tendenze attuali del design architettonico italiano e la direzione che potrebbe intraprendere l'architettura del Giappone in futuro. Kuma Kengo, prima di fondare la "Kengo Kuma and Associates" nel 1990, ha conseguito un Master in Architettura presso l'Università di Tokyo, dove attualmente è docente e professore emerito. Con il suo studio ha progettato opere architettoniche in oltre trenta paesi e ha ricevuto prestigiosi premi. La mostra, che viene inaugurata il 23 marzo, rimarrà aperta fino al primo aprile. (ANSA).