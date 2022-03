L'Emilia-Romagna rurale attraverso la fotografia

(ANSA) - BOLOGNA, 16 MAR - Una riflessione sul paesaggio rurale dell'Emilia-Romagna attraverso la fotografia, mettendo a confronto diversi punti di vista per stimolare approfondimenti sui territori coinvolti. Si chiama 'Immagini dalle campagne dell'Emilia-Romagna', il progetto promosso dal Servizio Patrimonio Culturale della Regione, in collaborazione con i Comuni di Lugo, Faenza e Bagnacavallo, in provincia di Ravenna.

Una prima fase del progetto, avviata nel 2019, è stata la campagna fotografica dedicata al paesaggio agrario dell'Emilia-Romagna affidata a Paola De Pietri, fotografa di fama internazionale nata a Reggio Emilia, che da anni si dedica all'osservazione del paesaggio urbano e naturale. 'Da inverno a Inverno' di Paola De Pietri inaugura a Lugo il calendario di appuntamenti del progetto regionale: si tratta di una selezione di una sessantina di fotografie, che saranno esposte alle Pescherie della Rocca Estense dal 19 marzo al 17 aprile 2022.

Faenza propone invece la mostra 'Tre archivi, una campagna.

Il paesaggio rurale romagnolo visto attraverso gli archivi Guerra, Nonni e Visani', alla Galleria Comunale d'Arte dal 9 aprile all'8 maggio.

A Bagnacavallo, dal 2 giugno al 3 luglio (con un'anteprima il 27 maggio) nell'antico convento di San Francesco, verrà infine allestita la mostra 'Case sparse_dimore sparute. Una campagna tra immagine e poesia'. L'esposizione proporrà alcune immagini provenienti dal Fondo denominato 'Case sparse', una serie di documenti conservati in digitale alla Fototeca che testimoniano la varietà di edifici rurali presenti in quel territorio.

