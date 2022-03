Il vetro italiano a Praga nella giornata del Design

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - In occasione della VI edizione dell'Italian Design Day, giornata internazionale del design italiano, il 23 marzo l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura di Praga, in collaborazione con la CAMIC (Camera di Commercio e dell'Industria Italo-ceca) presentano 'Common Glass', un progetto dedicato al nuovo linguaggio del vetro contemporaneo che mette in dialogo le realtà più interessanti del settore, in Italia e nella Repubblica Ceca.

Il tema sarà affrontato nel corso di una tavola rotonda cui prenderanno parte Lucia Massari e Lukáš Novák che racconteranno la loro esperienza di designer emergenti ma che già hanno lasciato un segno importante nel settore, grazie alla loro estetica innovativa e a un approccio sperimentale.

Tra gli altri partecipanti anche Stephan Hamel, che ha contribuito al lancio di molte aziende del settore, e la manifattura di vetro boemo Rückl, fondata nel 1903, che, con i suoi oltre cento anni di storia, spiegherà i motivi del suo impegno nel declinare il glorioso passato in una chiave più contemporanea.

Il dibattito sarà moderato da Annalisa Rosso, co-fondatrice dello studio Mr.Lawrence. L'incontro sarà ospitato nella Cappella barocca dell'Istituto Italiano di Cultura. (ANSA).