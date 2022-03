La morte di Adone del Domenichino torna a Palazzo Farnese

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Gli occhi increduli. Le mani tese al cielo per la disperazione. Appena scesa dal cocchio guidato da Cupido, Venere di bianchissima bellezza sembra quasi curvarsi di dolore davanti al corpo esanime del suo amato. Dopo due anni di restauri, torna a Palazzo Farnese la Morte di Adone, capolavoro del Domenichino riportato al suo splendore grazie alla collaborazione tra Ambasciata di Francia a Roma, Istituto Centrale per il Restauro e la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della capitale. "È un'occasione molto importante, soprattutto in un momento così buio per tutti - esordisce l'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset -. In questa guerra atroce all'Ucraina si distruggono case, vite delle persone, ma anche il patrimonio culturale, che è quello che costituisce una nazione". A Palazzo Farnese invece, già da tempo, si lavora "per la conservazione".

"L'Adone - spiega la Soprintendente Daniela Porro - è parte di un ciclo di tre affreschi realizzati tra il 1603 e il 1604 i cui soggetti, tratti dai miti classici e narrati da Ovidio nelle Metamorfosi, sono Narciso alla fonte, Apollo e Giacinto e, appunto, la Morte di Adone". Realizzati dal Domenichino su incarico di Annibale Carracci nel Casino della Morte voluto dal cardinale Odoardo Farnese tra il palazzo di famiglia e la sponda del Tevere, le tre opere vennero distaccate nel 1817 dal restauratore Pietro Palmaroli, probabilmente per salvarle da loro cattivo stato di conservazione, e portate nella Sala delle Firme di Palazzo Farnese. Dopo i lavori già eseguiti sul Narciso, l'ICR è ora intervenuto sull'Adone con un lungo lavoro di analisi e consolidamento delle superficie pittoriche.

Collocate all'ingresso della residenza dell'ambasciatore, le opere sono visibili al pubblico in occasione della Festa del 14 luglio e per le Giornate del patrimonio di settembre. (ANSA).