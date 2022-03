Brasile:ambasciata Italia ospita mostra su Candido Portinari

(ANSA) - BRASILIA, 14 MAR - L'ambasciata d'Italia a Brasilia ed il Progetto Portinari annunciano l'apertura al pubblico di un'inedita esposizione di incisioni di Candido Portinari, artista di origini italiane tra più grandi pittori brasiliani del XX secolo.

La mostra, gratuita, sarà ospitata nella Sala Nervi dell'ambasciata da domani al 27 marzo e riunirà 28 opere originali, realizzate con tecniche differenti, appartenenti a diverse fasi della vita dell'autore. Tra queste, un ritratto del padre, biglietti di Natale e un'incisione del famosissimo quadro 'Retirantes' (Migranti). Saranno poi esposte anche illustrazioni tratte dai libri 'Memorias postumas de Braz Cubas' e 'O Alienista', entrambi di Machado de Assis, uno dei più grandi scrittori brasiliani di tutti i tempi. Per completare la mostra, un pannello riunirà otto incisioni del libro 'Menino de engenho', un classico di José Lins do Rego.

"Siamo onorati di ospitare i lavori del grande maestro Portinari, i cui rapporti con l'ambasciata d'Italia, allora a Rio, risalgono agli inizi della sua carriera", ha dichiarato l'ambasciatore Francesco Azzarello, ringraziando per la collaborazione il figlio dell'artista, Joao Candido, direttore del Progetto Portinari. (ANSA).