Il Duomo di Siena torna a svelare il suo pavimento

(ANSA) - SIENA, 11 MAR - Il Duomo di Siena torna a svelare il suo prezioso pavimento. "Con l'auspicio di una nuova epoca di pace e in conclusione delle stagioni della pandemia, con la speranza che gli animi rinnovati siano propensi a riscoprire la divina bellezza delle Arti e dei Monumenti, il Pavimento del Duomo di Siena sarà straordinariamente scoperto a partire dal prossimo 27 giugno fino al 31 luglio e dal 18 agosto al 18 ottobre" si legge in una nota.

"L'invito dell'Arcidiocesi di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino, dell'Opera della Metropolitana e di Opera Laboratori, costantemente impegnati nella tutela e promozione del pavimento - si legge ancora -, è quello di compiere una visita con una maggiore consapevolezza, con un desiderio di rinascita verso la 'luce' di bellezza, sapienza e spiritualità 'poiché non vi sarà più notte' (Apocalisse 21, 25)". (ANSA).